Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk olacak Galatasaray'da Yunus Akgün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yer alan 'hakaret' dolayısıyla dev derbi öncesinde PFDK'ya sevk edildi. Karar sonrası Galatasaray cephesinden ilk açıklama Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu Türkiye Futbol Federasyonu ve ezeli rakibi Beşiktaş'a sert tepki gösterdi.

"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Karara tepki gösteren Hatipoğlu "Bizim için garabet bir kararla karşıyayız. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıkla dolu, geçmiş bir kararla bağdaşmayan bir sevk var. Yine bir Avrupa maçı öncesi, geçmişte yaşanan büyük maçlardan önce yaşanan sevklerden birisiyle karşı karşıyayız. Oyuncumuzun hiçbir hakaret, küfür içermeyen bir şeyden böyle bir sevkin yapılması anlaşılır gibi değil" dedi.

"SİPARİŞLE SEVK EDİLME İSTEĞİ KARŞILIK BULDU"

İbrahim Hatipoğlu sözlerinin devamında, "Bir küfür, hakaret görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme istekleri federasyon tarafından karşılık bulmuş ve maalesef böyle bir sevkle karşı karşıya kaldık. Çok ciddi yadırgıyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. Federasyonun kendi kafasından kriter uygulayıp, masumu suçlu yapmaya çalıştığını iyi bir işaret olarak görmüyoruz. Yunus'un burada hiçbir kabahati olduğunu düşünmüyoruz. Umarım PFDK, bu haksız sevki sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ, BAŞKANIMIZA ULAŞABİLİRDİ"

Beşiktaş Kulübü'ne seslenen İbrahim Hatipoğlu; "Beşiktaş'ta bir rahatsızlık varsa bizim başkanımıza ulaşılabilirdi, bu paylaşım kaldırılabilirdi, bu durum iki kulüp arasında dostane bir şekilde çözülebilirdi ki ben burada herhangi bir rahatsızlık verici bir unsur olduğunu düşünmüyorum, bu tamamen bir beste. Birçok stadyumda söylenen bir beste. Keşke o yemeğin oluşturduğu sıcak atmosfer devam etse, iki kulüp arasında varsa bir rahatsızlık bunu başkan seviyesinde konuşulsaydı diye düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü (bugün) Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü.