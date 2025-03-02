Galatasaray'dan taraftarları kahreden istatistik

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızı takımla ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

6 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, son dönemde kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi. Cimbom'un bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;

1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

2-1 Rizespor (Süper Lig)

2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)

3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)

SIRADAKİ 4 MAÇIN 3'Ü DEPLASMANDA

Öte yandan Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya puan kaybetmesinin ardından gözler sarı-kırmızılı takımın ligdeki fikstürüne çevrildi. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde sıradaki 4 maçının 3'ünü deplasmanda oynayacak. Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Üst üste 3. şampiyonluğu ve bununla beraber 5. yıldızı takmayı hedefleyen lider Galatasaray'ın ligde kalan 11 maçı şu şekilde;