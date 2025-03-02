Galatasaray'dan taraftarları kahreden istatistik
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son dönemde galip gelmekte sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. Öte yandan zorlu bir fikstüre giren Cimbom, ligde bundan sonra oynayacağı 4 maçın 3'ünde deplasmana gidecek.
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızı takımla ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
6 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI
Galatasaray, son dönemde kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi. Cimbom'un bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;
- 1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)
- 2-1 Rizespor (Süper Lig)
- 2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)
- 0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)
- 0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)
- 3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)
SIRADAKİ 4 MAÇIN 3'Ü DEPLASMANDA
Öte yandan Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya puan kaybetmesinin ardından gözler sarı-kırmızılı takımın ligdeki fikstürüne çevrildi. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde sıradaki 4 maçının 3'ünü deplasmanda oynayacak. Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Üst üste 3. şampiyonluğu ve bununla beraber 5. yıldızı takmayı hedefleyen lider Galatasaray'ın ligde kalan 11 maçı şu şekilde;
- Alanyaspor (D)
- Antalyaspor
- Beşiktaş (D)
- Samsunspor (D)
- Bodrum FK
- Eyüpspor (D)
- Sivasspor
- Trabzonspor (D)
- Kayserispor
- Göztepe (D)
- RAMS Başakşehir