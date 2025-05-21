Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlaması Duyurusu

Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlaması Duyurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamalarını festival haline getirmeyi planladıklarını açıkladı. Özbek, tüm Galatasaray taraftarlarını etkinliğe davet etti.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapacakları şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili, "Şampiyonluk kutlamamızı festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planladık. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025'i seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi, bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum" dedi.

Galatasaray'da mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gelecek dönemlerde hem futbol hem de amatör şubelerde daha büyük başarılar yakalanacağına inandığını belirten Özbek, "Hem Ata'mızı andık hem de 19 Mayıs'ı, şampiyonluğumuzu ve 5'inci yıldızımızı birlikte kutladık. Yeni tesisimizi üyelerimize ziyarete açtık, beğenilerini ilettiler. Hep beraber olmanın keyfini yaşadık. 'Mayıslar bizimdir' sözü öncelikle futbol için söylenmiş bir sözdü. Bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de eklediğimiz için çok mutluyum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız önce lig, sonra EuroCup 1 şampiyonu oldu. Voleybolda çok güçlü takımlara ve bütçelere karşı başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Örneğin erkek ve kadın su topu takımımız, lig şampiyonluğuna ulaştı. Basketbol altyapıda birçok yaş grubunda takımlarımız şampiyonluk kazandı. Birçok amatör branşında şampiyonluk ve madalya mücadelelerimize devam ediyor. Şampiyonluk kazanmış takımlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN BİRLİKTE YÜRÜMENİN ZAMANI'

Nisan ayında düzenlenen divan kurulu toplantısında 25'inci şampiyonluğu kazanıp, 5'inci yıldızı takacaklarını söylediğine dikkat çeken Özbek, "Bugün sadece bunu başarmakla kalmayıp, Türkiye Kupası'nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve katkıda bulunan tüm çalışmalarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de tüm sezon yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı" şeklinde konuştu.

'KALBİ GALATASARAY İLE ATAN HERKESİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA TAKIMIMIZIN YANINDA YER ALMAYA DAVET EDİYORUM'

Şampiyonluk kutlamalarının pazar günü Yenikapı'da yapılacağını söyleyen Dursun Özbek, "Bu sene şampiyonluk kutlamamızı festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planladık. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025'i seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı. Etkinlik programımızın detaylarını çok yakın zamanda paylaşacağız. Yenikapı'da görüşmek üzere" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

Öğrencisini döven öğretmene soruşturma açıldı! Okula sürgün gelmiş
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.