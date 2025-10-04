Haberler

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş maçında hakem Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp ardından düdük çalmasına sosyal medyadan bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONUNDA PAYLAŞIM

Galatasaray, derbi maçının ardından karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım

Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu. Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e canlı yayında çok ciddi şekilde tepki gösterdi. Sonrasında Profesyonel Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler'e 15 gün ceza verdi. Galatasaray yaptığı paylaşımla Yasin Kol'un kararının, Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler

Türk gazeteci işkenceyi böyle anlattı! İsrail bayrağını öptürmüşler
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Deniz Çoban'dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir

Dev maç sonrası bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ooooo erken ötmeye başladınız. Ben demiştim ama sene başında bu sene o sene olmaz diye. Beleş beleş ama nereye kadar. Silva gibi hızlı oyuncuları sizin maçlarda kullanan het takım sizi anında 10 kişi bırakabilir. Kesinlikle öyle de olacak. Akıllı tekniknafamlat öyle yaparlar. Bekleyip görelim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 5 yıl sonra bir ilk

Dev derbide 5 yıl sonra bir ilk
Galatasaray maçını atlatamamışlar! Liverpool'a son saniye şoku

Galatasaray maçını atlatamamışlar! Liverpool'a son saniye şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.