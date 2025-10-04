Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONUNDA PAYLAŞIM

Galatasaray, derbi maçının ardından karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi kullanıldı.

Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu. Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e canlı yayında çok ciddi şekilde tepki gösterdi. Sonrasında Profesyonel Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler'e 15 gün ceza verdi. Galatasaray yaptığı paylaşımla Yasin Kol'un kararının, Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti.