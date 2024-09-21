Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı. Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" , "Büyük Galatasaray taraftarı! Bildirimleri açalım" ve "Her zaman her yerde en büyük Cimbom!" şeklinde paylaşımlarla rakibine göndermede bulundu.

8 SEZONDA 1 KEZ YENİLDİLER

Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.

İşte o paylaşımlar;