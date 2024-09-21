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Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
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Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı 3-1'lik Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlileri çıldırtacak paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla, "Kadıköy bizim için deplasman değil" , "Büyük Galatasaray taraftarı! Bildirimleri açalım" şeklinde paylaşımlarla ezeli rakibine göndermede bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı. Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" , "Büyük Galatasaray taraftarı! Bildirimleri açalım" ve "Her zaman her yerde en büyük Cimbom!" şeklinde paylaşımlarla rakibine göndermede bulundu.

8 SEZONDA 1 KEZ YENİLDİLER

Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.

İşte o paylaşımlar;

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Savaş Tural:

Sevgili fenerbahçe delegeleri hepinizi selamlıyorum. Azîz yıldırım diye bi gerçek vardı.umarım utanırsınız biraz

68
4
yanıtYanıtla
?í???:

kooooyduuuuuukkk muuuuuu!!! :))

15
8
yanıtYanıtla
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