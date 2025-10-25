Galatasaray'dan "hoparlörden ıslık" iddiasına resmi cevap
Galatasaray, Bodo/Glimt maçında stadyumdaki hoparlörlerden ıslık ve tezahürat sesi verildiği iddialarına cevap verdi. Sarı-kırmızılı kulübün medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, bu iddiaları yalanlayarak, "Tabii ki, ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın iç saha maçları Şampiyonlar Ligi maçlarında hep böyledir.'' dedi.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 yendi.
- Norveç medyası, RAMS Park'taki yoğun ıslık seslerinde hoparlör sisteminin etkili olduğunu iddia etti.
- Galatasaray Kulübü, hoparlörlerden ıslık sesi verildiği iddiasının yalan olduğunu açıkladı.
- Galatasaray medya yöneticisi, ıslık seslerinin sadece taraftarlardan geldiğini belirtti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 yendi. Karşılaşmaya RAMS Park'taki atmosfer damga vurdu. Tribünlerden yükselen yoğun ıslık sesleri Norveç temsilcisini rahatsız ederken, Norveç medyası bu konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
HOPARLÖR SİSTEMİ ETKİLİ İDDİASI
Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, "Studio Glimt" adlı podcast'te yaptığı açıklamada, RAMS Park'taki yoğun ıslık sesinde anonsörün açtığı hoparlör sisteminin etkili olduğunu ileri sürdü.
GALATASARAY'DAN İDDİALARA CEVAP
Galatasaray'dan iddialara yanıt geldi. Galatasaray Kulübü medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, stadyumdaki hoparlörlerden ıslık sesi verildiği iddiasının yalan olduğunu ifade ederek, "Tabii ki, ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın iç saha maçları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında hep böyledir. Üç hafta önce Liverpool'a karşı oynadık. O zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur, durum böyle. Tabii ki gürültü sadece taraftarlardan geliyor." şeklinde konuştu.