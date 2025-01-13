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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım
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Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından yankı uyandıran bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu paylaşımla karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi ve ezeli rakibine çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

Galatasaray, Konyaspor- Fenerbahçe maçının ardından hakem kararları tepki gösterdi. Cimbom, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"'VAR' GÜCÜYLE YARIŞA TUTUNANLAR..."

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada tartışmalara neden olan iki pozisyon birden yaşandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

Öte yandan Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyon da en Dzeko'nun pozisyonu kadar gündem oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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