Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar
Galatasaray'da Erden Timur ara transfer döneminde çılgın bir hamle hazırlığı içinde. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan'dan ayrılmayı kafasına koyan Karim Benzema'yı kadrosuna katmaya çalıştığı konuşuluyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da umduğunu bulamayan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'ya Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Fransız golcüyü kiralamak istiyor.
KİRALIK OPSİYONU ARAŞTIRILIYOR
Erden Timur'un Karim Benzema'yı renklerine bağlamak için Al Ittihad ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benzema'nın sözleşmesinde bu duruma uygun bir opsiyon olup olmadığını araştırıyor.
17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Real Madrid'de geçirdiği efsane sezonların ardından Al-Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.