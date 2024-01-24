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Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar

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Galatasaray'da Erden Timur ara transfer döneminde çılgın bir hamle hazırlığı içinde. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan'dan ayrılmayı kafasına koyan Karim Benzema'yı kadrosuna katmaya çalıştığı konuşuluyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da umduğunu bulamayan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'ya Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Fransız golcüyü kiralamak istiyor.

KİRALIK OPSİYONU ARAŞTIRILIYOR

Erden Timur'un Karim Benzema'yı renklerine bağlamak için Al Ittihad ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benzema'nın sözleşmesinde bu duruma uygun bir opsiyon olup olmadığını araştırıyor.

Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar

17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Real Madrid'de geçirdiği efsane sezonların ardından Al-Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

mahmut:

Ülkenin parasını miyadını doldurmuş yabancılara verin sonra da dolar niye yükseliyor.

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ethem maraşlı:

raki,kebab çok güzel,türkiye çok güzel,tam emeklilik yeriii

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Ali :

Ütopya :)

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Şerif Ali:

Benzama bitmiş. Sadece yük olur. Çok iyi olsaydı büyük kulüpler bırakır mıydı?

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