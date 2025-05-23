Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi

Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
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Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için dünya devleriyle rekabetini sürdürüyor. Transfer sürecinde sürpriz bir hamle ile Osimhen'i ikna etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul aşığı olan sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'i devreye sokmayı düşünüyor. Yönetim, Kamerun asıllı Alman modelin ve sosyal medya fenomeni olan Ladewig'in, Osimhen'i ikna edebileceğine inanıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da şampiyonluk sonrası ana gündem Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızın Napoli'den bonservisini almak için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, yeni bir hamle yapma hazırlığında.

SEVGİLİSİNİ DEVREYE SOKACAKLAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Osimhen'i ikna etmek için sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'i devreye sokmayı planlıyor. Yönetim, İstanbul aşığı olan Kamerun asıllı Alman modelin Osimhen'i Galatasaray'da kalmaya ikna edebileceğini düşünüyor.

Modellik yapan Stefanie Kim Ladewig aynı zamanda sosyal medya fenomeni. Ladewig, Osimhen ile 2018'de Wolfsburg forması giydiği dönemde tanıştı. O tarihten bu yana birlikte olan çiftin bir de kızları var.

Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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