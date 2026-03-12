Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
GALİBİYET GOLÜ MARIO LEMINA
Galatasaray'a zorlu rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 7. dakikada deneyimli orta saha oyuncusu Mario Lemina kaydetti.
LEMINA VE JAKOBS HAFTANIN 11'İNDE
Maçın başında attığı golle sarı-kırmızılılara hayat veren Mario Lemina, Devler Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi. Ayrıca, Muhammed Salah'a adeta adım dahi attırmayan Ismail Jakobs da haftanın 11'inde yer aldı.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i:
Courtouis, Stanisic, Le Normand, Andrich, Jakobs, Lemina, Valverde, Brunstad Fet, Olise, Kvaratskhelia, Alvarez.