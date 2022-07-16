Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı - Haberler

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Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı

Haberler.com - Spor
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Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. İsmi Fatih Karagümrük ile anılan Mbaye Diagne kamptan ayrılıp İstanbul'a doğru harekete geçti. Genç futbolcu Olimpiu Morutan ise Sivasspor ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Mbaye Diagne ve Olimpiu Morutan yeni sezonda Galatasaray forması giymeyecek.

MBAYE DİAGNE KARAGÜMRÜK'TE

Metin Karabaş'ın haberine göre, Fatih Karagümrük ile anlaşan tecrübeli futbolcu Avusturya kampından ayrıldı ve transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İstanbul'a doğru harekete geçti.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı

MORUTAN SİVASSPOR'A

Salim Manav'ın haberine göre ise, Sivasspor genç futbolcu Olimpiu Morutan ile anlaştı. Rumen futbolcunun takımdan ayrılması için Okan Buruk'un onayı bekleniyordu. Buruk, onayı verdi ve Sivasspor, Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Mbaye Diagne Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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