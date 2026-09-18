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Galatasaray’da Trabzon deplasmanında hedef 3 puan

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Galatasaray’da Trabzon deplasmanında hedef 3 puan
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar için verilecek ara öncesinde Trabzon deplasmanında hata yapmak istemiyor.

Ligde yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile birlikte ligde yenilmeyen takımlar olarak yer alıyor. Aslan, bu sezon ligde Erzurumspor FK, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u mağlup ederken, Çorum FK ile berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 2 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i de 3-2'lik skorla mağlubiyet etmeyi başardı. Cimbom, söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hücum istatistiklerinde de zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 5 müsabakada rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan'da ligde; Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez 1'er gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk'un, Trabzonspor maçları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çeşitli takımlarla Trabzonspor ile 22 kez karşılaştı. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'da görev yaparken, bordo-mavililerle ile oynadığı müsabakalarda 10 galibiyet, 6'şar da mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor maçında Wilfried Singo, sakatlığından dolayı yer alamayacak. Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumu ise son antrenmandan sonra beli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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