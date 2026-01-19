Haberler

Galatasaray'da Torreira krizi

Ailevi nedenlerden dolayı Güney Amerika'ya gitmek isteyen Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile prensipte anlaştığı fakat Galatasaray'ın kapıyı kapatarak oyuncunun gidişine izin vermediği iddia edildi.

  • Galatasaray, Lucas Torreira'nın ailevi nedenlerle Güney Amerika'ya gitme isteğine izin vermedi.
  • Atletico Mineiro, Lucas Torreira ile prensipte anlaştı ve Galatasaray'a 6.5 milyon euro teklif yaptı, ancak teklif reddedildi.
  • Atletico Mineiro, Galatasaray'a yapılan teklifi artırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana taraftarlarının sevgilisi haline gelen Lucas Torreira ile ilgili çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi. Brezilya basını, Galatasaray'da yaşanan Lucas Torreira krizini duyurdu.

TORREIRA GÜNEY AMERİKA'YA GİTMEK İSTİYOR

Özellikle babasının yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle ailevi nedenlerini gerekçe göstererek Güney Amerika'ya gitmek isteyen Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya sarı-kırmızılı kulüpten izin çıkmadı.

MINEIRO OYUNCUYLA ANLAŞTI, GALATASARAY REDDETTİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya ekibi Atletico Mineiro, 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştı. Brezilya ekibinin Galatasaray'a da teklif yaptığı ancak ret yediği belirtildi. Haberde, orta sahada sorun yaşayan sarı-kırmızılı takımın ne teklif gelirse gelsin ocak ayında Torreira'yı satmayacağı belirtildi.

TORREIRA İÇİN TEKLİF ARTIRILACAK

Haberin devamında, Galatasaray'a yapılan 6.5 milyon euroluk teklifi reddedilen Atletico Mineiro'nun bu transferden vazgeçmeyeceği ve teklifi artırmaya hazırlandığı vurgulandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuşarak, "Torreira ile ilgili bir şeyler çıktı. Aslında ondan yana bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Transfer dönemi ister istemez takımımızı etkiliyor.' demişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
