Galatasaray'da tarihi gece! Depremzedeler için yapılan müzayedede 17 milyon 780 bin lira toplandı

Galatasaray'ın depremzedelere destek için Galatasaray Lisesi'nde düzenlediği müzayedede toplam 17 milyon 780 bin lira bağış topladı. Sarı-kırmızılıların efsane isimlerinin yan sıra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuların da imzalı formaları müzayedede satıldı.

Galatasaray camiası depremzedeler için tarihi bir etkinlikte buluştu. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen müzayedede ciddi miktarda para toplandı.

17 MİLYON 780 BİN LİRA TOPLANDI

Galatasaray'ın efsane futbolcularının yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldız isimlerin de imzalı formalarının satıldığı müzayedede 17 milyon 780 bin lira toplandı.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Buradan toplanan tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle bir müzayede ile bu kampanyayı açmak çok iyi oldu. Devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede 250 konut ve 10 okul hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarımıza, bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"250 KALICI KONUT YAPACAĞIZ"

Erden Timur ise, "Hem konteyner kent yapıyoruz, toplam 1000 adet. 500 tane kulübümüz bağışlıyor. Bunun dışında 250 kalıcı konut yapacağız. Yaklaşık 400 Milyon TL gibi bir bedeli olacak. Bunun planlaması da yapılıyor. Topyekün bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın içinde Galatasaray olarak biz de varız. 5-6 ay sonra da bizim Galatasaray olarak başlatacağımız konut projesi de başlamış olacak. İnşallah 10 tane okulu da yakın zamanda yapmaya başlayacağız" dedi.

Müzayededen fotoğraflar: