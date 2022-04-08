Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir tartışmalara son noktayı koydu

Rezan Epözdemir, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Galatasaray Kulübü'ne açıldığı belirtilen olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönündeki davaları değerlendirdi.

Rezan Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

"SEÇİM TAKVİMİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLMAZ"

"Bir bilgi kirliliği var. Anladığım kadarıyla İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açılmış bir dava var. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün tek başına bir genel kurul iptal etme yetkisi yok ancak para cezası verebilir veya eksikliklerin giderilmesini isteyebilir. Ancak mahkeme bir genel kurul iptali kararı verebilir. Medeni Kanunun 83. maddesine göre açılabilir. Dernekler Kanunu 32/1b'ye göre de geniş yorumlanmasıyla Valilik de böyle bir dava açabilir. Onun dışında tek taraflı idari işlemle genel kurul iptal olamaz. Böyle bir dava açıldığı iddiası var. Dava dilekçesi önümüzde yok o yüzden ibrasızlığa ilişkin mali genel kurulda alınan kararın iptali, tüzükteki ilgili hükümlerin iptali, seçimli genel kurula ilişkin yönetim kurulu kararının iptali gibi taleplerinden dermeyan edildi bilmiyoruz fakat ne olursa olsun sadece davanın açılmış olması pratikte bu süreçlerin, seçim takviminin işlemesine engel olmaz.

"SÜREÇ DURMAZ"

Eğer Valilik bu davayı ihtiyati tedbir talebiyle açtıysa, mahkeme de ihtiyati tedbir kararı verirse ancak ibrasızlıkla ilgili genel kurul kararının yürütmesi durur veya seçimli genel kurul yürütmesi durur. Böyle bir davanın açılması bu durumda şu an için bu süreçleri durdurmaz. Bir diğer husus zaten Galatasaray Yönetimi, anladığımız kadarıyla seçimi açıklarken tüzüğün 28. maddesine göre açıkladı. Tüzüğün 87. maddesi 22. fıkrasına göre açıklamadı. 87. maddesi 22. fıkrası; ibrasızlık alan yönetimin 30 gün içerisinde genel kurula gitmesine dair hükümdü. Sanki normal bir olağanüstü genel kurul toplayarak seçim yapıyormuş gibi bir karar alındı. Dolayısıyla diyelim ki genel kurulla ilgili idari ibrasızlık bakımından yürütmeyi durdurma talepli, yani ihtiyati tedbir talepli böyle bir dava açılmış olsun ve mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbir kararı vermiş olsun; bu da tek başına seçimlerin yapılmasına engel olmaz.

"İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLİRSE SEÇİM TAKVİMİ DURUR"

Seçimlerin yapılmasına dair bir ihtiyati tedbir yapılmasının durdurulmasına ilişkin de bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım. Veya tüzükteki ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım. Aksi durumda seçim takvimi işler. Burada kilit soru birincisi; genel kurul iptali dışında hangi taleplerin söz konusu olduğu, hangi konularda davaların açıldığı. İkincisi; Valiliğin ihtiyati tedbir talep edip etmediği. Üçüncüsü ise mahkemenin ihtiyati tedbir kararı verip vermeyeceği. Verirse idari ibrasızlığın yürütmesi durur. Seçimle ilgili de bir ihtiyati tedbir kararı verilirse o zaman seçim takvimi durmuş olur. Ve bu yönetim görevine devam etmiş olur."

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