Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor

Yusuf Akçiçek'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, altyapısından yetişen başka bir genç yıldızı daha elinden kaçırdı.

GALATASARAY'DA YETİŞTİ, İZMİR'E GİTTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımında forma giyen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin radarına girdi. Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan 17 yaşındaki stoper, futbol hayatını Menemen FK'da sürdürüyor.

LA LIGA'DAN RESMİ TEKLİF VAR

İHA'nın haberine göre; kısa bir süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve kaptanlığa kadar yükselen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin de gözdesi oldu. Sol ayaklı stoper için La Liga ekibi Leganes'in resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. 1.90'lık savunmacıya bir diğer İspanyol ekibi olan Levante'nin de talip olduğu bildirildi. İspanya 2. Lig ekibinin sezon sonunda resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

MENEMEN FK İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Menemen FK'nın da gelen bu teklifler sonrasında U17 Ligi'nin sona ermesinden sonra Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzalayacağı belirtildi. İzmir ekibi, bu teklife henüz yanıt vermezken, nasıl bir yol izleneceği ise merakla bekleniyor. Göktürk Efe Görgün, 2024-2025 sezonunda Menemen FK U17 takımıyla19 maça çıkarken, 2 de gol atmayı başardı.

YUSUF AKÇİÇEK'İ DE FENERBAHÇE'YE KAPTIRMIŞTI

Galatasaray, altyapısından yetişen başka bir stoper Yusuf Akçiçek'i de elinde tutamamış ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Jose Mourinho'nun gelişiyle sarı-lacivertlilerde A takımda süre bulan Yusuf, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başarmıştı. 19 yaşındaki stoper, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.