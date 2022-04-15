Galatasaray'a geri dönüyor! Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimde Metin Öztürk'le yarışacak başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamamcıoğlu, seçilmesi halinde birlikte çalışacağı sportif direktörü de açıkladı.

"CESUR VE GERÇEKÇİ KARARLAR ALACAK YÖNETİME İHTİYAÇ VAR"

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, eski başkanlardan Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in kendisini desteklediğini söyledi. Galatasaray'ın en büyük zenginliğinin fikir ayrılıkları olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Fikir ayrılıklarını aynı potada eritebilirseniz faydalanabilirsiniz. Burak Elmas'ın listesinde çalışan arkadaşlar var, bizimle devam edecekler. Bu ne kadar güzel bir şey. Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyorlar. Neden? Galatasaray'ı birleştirme ihtiyacı duyuyorlar. Seçimi kazandıktan sonra beyaz bir sayfa açacağız." diye konuştu. Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın tarihinde ilk kez zor duruma düşmediğini belirterek, kulüpte dirayetli, cesur ve gerçekçi kararlar alacak yönetime ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ GALATASARAY'I YÖNETİLEBİLİR DURUMA GETİRMEK"

Yöneticiliğin bir motivasyon ve sorumluluk işi olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Her inişin bir çıkışı vardır. Benim gibi 40 yılı aşkın bir süredir camianın içinde olan, hem taraftar hem çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış birinin sorumluluktan kaçmaması lazım. Ben de bu sorumluluğu arkadaşlarımla birlikte alma zorunluluğu hissettim. Yeniden kulüp başkanlığına aday oldum. Galatasaray sıkıntılı günler geçiriyor fakat bunların hiçbirisi çözülemez değil. Amacımız bir anda borçları ödemek, bir anda şampiyonluklar getirmek, bir anda iç barışı sağlamak değil. En büyük hedefimiz yeniden Galatasaray'ı yönetilebilir duruma getirmek." ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu

"1-2 GÜNDE OLACAK İŞ DEĞİL"

Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın mali durumunun çok dillendirildiğini ancak Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin en az Galatasaray kadar sorunlu bir tabloya sahip olduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun iç açıcı olmadığını savunan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık buna bir dur demek lazım. Faaliyetlerden elde ettiğinizin dışında bir para karışmaya başladığı zaman maalesef çöküşe neden oluyor. Moda tabiriyle 'kasa kolaylığı' diye tabir edilen parayı enjekte etmeye başladığınız zaman şeker etkisi yapıyor. Başta çok tatlı geliyor sonra o şeker tahrip etmeye başlıyor. Galatasaray da bunu yaşıyor. Galatasaray'ı küçülterek büyütemezsiniz. Ama büyütmeyi sürdürülebilir kılmanız için akılcı kaynaklardan faydalanmanız lazım. Bunun da yolu kendi kaynaklarından yararlanmak. 1-2 günde olacak bir iş değil. Mali bağımsızlık için kendi kaynaklarını ortaya çıkarmak lazım."

"KİMSENİN POPÜLİST YAKLAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Burak Elmas yönetiminin, adaylara ve ekiplerine mali durumla ilgili brifing verdiğini paylaşan Hamamcıoğlu, ancak tek öğrenemedikleri şeyin nakit akış tablosu olduğunu ifade etti. UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerinin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan mecburiyetlerin bulunduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Bunlar olduğu sürece kimsenin popülist yaklaşması mümkün değil. Benim ve arkadaşlarımın uzun yıllardır iş dünyasında bulunmasından, itibar ve bağlantılarımızın kalitesinden dolayı bizim arkamızda çok güçlü gruplar var. Bu çok güçlü gruplar bütün şubelerimize destek olacak imkanlara sahip." diye konuştu.

"SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ CENK ERGÜN OLACAK"

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın önemli bir dönemeçte olduğunu dile getirerek, "Öncelikler ve içinde bulunduğumuz durumun ciddiyeti, bu seçimleri, 'Teknik direktör kim olacak, diziliş nasıl olacak?' düzeyine indirgememesi lazım. Futbol, amiral gemisi. Futbol şubemiz bu sezon başarısız bir sezon geçirdi. Başarının olduğu yerde başarısızlık da oluyor. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Onun şemsiyesi altında başarılı olanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Ergün

"FUTBOL ŞUBESİNİN GELİR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞMESİ ŞART"

Futbolda yeniden bir yapılanma olacağını aktaran Hamamcıoğlu, "Yeni çıkmakta olan Spor Yasası, TFF'nin harcama kısıtlamaları, Bankalar Birliği ile imzalanmış olan sözleşme zaten size bir çerçeve çiziyor. Bunun dışında bir şey yapmanız mümkün değil. Galatasaray her zaman tüm branşlarda kendi imkanlarını en iyi şekilde kullanarak yine yarışmacı olmaya devam edecektir. Tüm dünyada olduğu gibi Galatasaray'da da futbol şubesinin bir maliyet merkezi olmaktan ziyade bir gelir merkezi haline dönüşmesi şart. Bunun temellerini atmak için geliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"FATİH TERİM'İN GÖNDERİLİŞ ŞEKLİ YANLIŞ"

Hamamcıoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'in başarılı şekilde sezon sonunu getirmesinin ve galibiyetlere verilen primden maksimum düzeyde faydalanmasının önemine dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı Hamamcıoğlu, Fatih Terim'in gönderiliş şekli ve zamanlamasını yanlış bulduğunu da ifade etti.