Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da yaklaşan Afrika Kupası öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. 21 Aralık'ta başlayacak turnuva nedeniyle sarı-kırmızılı takım, aynı dönemde tam 4 oyuncusunu birden kaybedecek.

4 GALATASARAYLI AFRİKA KUPASI'NDA

Afrika'da milli takımlarının formasını giyecek olan Galatasaraylı futbolcular;

Victor Osimhen – Nijerya

– Nijerya Wilfried Singo – Fildişi Sahili

Mario Lemina – Gabon

Ismael Jakobs – Senegal

Bu dört isim, takımlarının turnuvadaki performansına göre 21 Aralık'tan 18 Ocak 2026'daki finale kadar Galatasaray formasından uzak kalacak.

2 LİG VE 1-2 SÜPER KUPA MAÇINI KAÇIRACAKLAR

Afrika Kupası devam ederken Galatasaray 2 Süper Lig maçına 1 veya 2 Süper Kupa maçına çıkacak. Bu süreçte Okan Buruk, dört önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

OKAN BURUK'UN PLANI MERAK KONUSU

Sakatlıkların da sık yaşandığı dönemde 4 oyuncunun aynı anda milli takıma gitmesi, teknik direktör Okan Buruk'u zor bir rotasyon planlamasıyla karşı karşıya bırakacak. Galatasaray'ın bu kritik süreçte nasıl bir kadro yapılanmasıyla sahaya çıkacağı büyük merak konusu.