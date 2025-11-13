Haberler

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Güncelleme:
Galatasaray, 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası nedeniyle 4 oyuncusunu birden kaybedecek. Nijerya'dan Victor Osimhen, Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo, Gabon'dan Mario Lemina ve Senegal'den Ismael Jakobs, turnuvada milli takımlarını temsil edecek. Bu oyuncular, takımlarının turnuvadaki performansına bağlı olarak 21 Aralık'tan 18 Ocak 2026'ya kadar Galatasaray formasından uzak kalacaklar. Bu dönemde Galatasaray, 2 Süper Lig ve 1 veya 2 Süper Kupa maçına çıkacak.

  • Galatasaray, 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası nedeniyle Victor Osimhen, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Ismael Jakobs olmak üzere 4 oyuncusunu kaybedecek.
  • Bu oyuncular, takımlarının turnuvadaki performansına bağlı olarak 21 Aralık'tan 18 Ocak 2026'daki finale kadar Galatasaray'dan uzak kalacak.
  • Galatasaray, Afrika Kupası süresince 2 Süper Lig maçına ve 1 veya 2 Süper Kupa maçına bu oyuncular olmadan çıkacak.

Galatasaray'da yaklaşan Afrika Kupası öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. 21 Aralık'ta başlayacak turnuva nedeniyle sarı-kırmızılı takım, aynı dönemde tam 4 oyuncusunu birden kaybedecek.

4 GALATASARAYLI AFRİKA KUPASI'NDA

Afrika'da milli takımlarının formasını giyecek olan Galatasaraylı futbolcular;

  • Victor Osimhen – Nijerya
  • Wilfried Singo – Fildişi Sahili
  • Mario Lemina – Gabon
  • Ismael Jakobs – Senegal

Bu dört isim, takımlarının turnuvadaki performansına göre 21 Aralık'tan 18 Ocak 2026'daki finale kadar Galatasaray formasından uzak kalacak.

2 LİG VE 1-2 SÜPER KUPA MAÇINI KAÇIRACAKLAR

Afrika Kupası devam ederken Galatasaray 2 Süper Lig maçına 1 veya 2 Süper Kupa maçına çıkacak. Bu süreçte Okan Buruk, dört önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

OKAN BURUK'UN PLANI MERAK KONUSU

Sakatlıkların da sık yaşandığı dönemde 4 oyuncunun aynı anda milli takıma gitmesi, teknik direktör Okan Buruk'u zor bir rotasyon planlamasıyla karşı karşıya bırakacak. Galatasaray'ın bu kritik süreçte nasıl bir kadro yapılanmasıyla sahaya çıkacağı büyük merak konusu.

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısedat :

Çok iyi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMavi Deniz:

Oynadılarda ne oldu Kocaeli den yenildi, 2 derby kendi sahasında berabere kaldı, gençler oynasın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
