Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Galatasaray, 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası nedeniyle 4 oyuncusunu birden kaybedecek. Nijerya'dan Victor Osimhen, Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo, Gabon'dan Mario Lemina ve Senegal'den Ismael Jakobs, turnuvada milli takımlarını temsil edecek. Bu oyuncular, takımlarının turnuvadaki performansına bağlı olarak 21 Aralık'tan 18 Ocak 2026'ya kadar Galatasaray formasından uzak kalacaklar. Bu dönemde Galatasaray, 2 Süper Lig ve 1 veya 2 Süper Kupa maçına çıkacak.
Galatasaray'da yaklaşan Afrika Kupası öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. 21 Aralık'ta başlayacak turnuva nedeniyle sarı-kırmızılı takım, aynı dönemde tam 4 oyuncusunu birden kaybedecek.
4 GALATASARAYLI AFRİKA KUPASI'NDA
Afrika'da milli takımlarının formasını giyecek olan Galatasaraylı futbolcular;
- Victor Osimhen – Nijerya
- Wilfried Singo – Fildişi Sahili
- Mario Lemina – Gabon
- Ismael Jakobs – Senegal
Bu dört isim, takımlarının turnuvadaki performansına göre 21 Aralık'tan 18 Ocak 2026'daki finale kadar Galatasaray formasından uzak kalacak.
2 LİG VE 1-2 SÜPER KUPA MAÇINI KAÇIRACAKLAR
Afrika Kupası devam ederken Galatasaray 2 Süper Lig maçına 1 veya 2 Süper Kupa maçına çıkacak. Bu süreçte Okan Buruk, dört önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
OKAN BURUK'UN PLANI MERAK KONUSU
Sakatlıkların da sık yaşandığı dönemde 4 oyuncunun aynı anda milli takıma gitmesi, teknik direktör Okan Buruk'u zor bir rotasyon planlamasıyla karşı karşıya bırakacak. Galatasaray'ın bu kritik süreçte nasıl bir kadro yapılanmasıyla sahaya çıkacağı büyük merak konusu.