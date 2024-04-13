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Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda tüm futbolcuların yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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