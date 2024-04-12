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Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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