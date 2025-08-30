Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta goller Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den gelirken, Rizespor'un tek golü Dal Varesanovic'ten geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erdem'den oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Abdülkerim'in sol taraftan ortasında Osimhen'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top Papanikolaou'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak çok az farkla sağdan auta gitti.

73. dakikada Torreira'dan topu kapan Buljubasic'in vuruşunda kaleci Günay topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Varesanovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+2. dakikada Hojer'in kaptırdığı topa sahip olan Sallai'nin pasında Mauro Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Galatasaray : Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina ( Mauro Icardi dk. 67), Yunus Akgün (İsmail Jakobs dk. 84), Gabriel Sara (Kaan Ayhan dk. 83), Leroy Sane (Nicolo Zaniola dk. 83), Victor Osimhen (Wilfried Singo dk. 90)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Husniddin Alikulov (Attila Mocsi dk. 72), Samet Akaydin, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 73), Giannis Papanikolaou, Halil Dervişoğlu (Altin Zekiri dk. 60), Kazim Laçi (Vaclav Jurecka dk. 88), Mithat Pala (Dal Varesanovic dk. 60), Ali Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Taylan Antalyalı, Modibo Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Davinson Sanchez (dk. 20), Victor Osimhen (dk.65), Mauro Icardi (dk. 90+2) (Galatasaray), Dal Varesanovic (dk. 73) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: İbrahim Olawoyin, Husniddin Alikulov, Casper Hojer, Erdem Canpolat (Çaykur Rizespor), Roland Sallai (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
