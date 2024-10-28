Üye Girişi
Haberler

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye sahne olacak. Saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan dev derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Derbi öncesinde ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, rakibi Beşiktaş ile birlikte ligin iki namağlup takımından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen Galatasaray, 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alırken, bu süreçte 27 gol atıp 8 gol yedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu sezon kurulan iddialı kadro ile birlikte zirvenin en büyük ortaklarından birisi olacağını hissettirdi. Güçlü iskeleti sayesinde zor yenilen bir takım haline gelen Beşiktaş, tıpkı Galatasaray gibi ligin iki namağlup takımından birisi konumunda. Bu sezon ligde 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, bu süreçte 17 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da dev derbi öncesinde cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki tek eksiği, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ismail Jakobs olacak. Beşiktaş'ta ise derbi öncesi sakatlığı olan birçok oyuncu bulunuyor. Uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de sakatlıkları sebebiyle derbide yer alamayacak.

EZELİ RAKİPLERİN 357. RANDEVUSU

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

CİMBOM'UN GOLCÜLERİ FORMDA

Galatasaray'ın dünya çapında olarak kabul edilebilecek hücum hattında Mauro Icardi ve Victor Osimhen, sezonun bu bölümünde form yakalamış durumdalar. Sezona kısmen yavaş giren Icardi, son maçlarda bulduğu goller ile çıktığı 12 maçta 6 gol 1 asistlik katkı vermeyi başardı. Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Galatasaray'da Yunus Akgün 13 maçta 5 gol 1 asist, Barış Alper Yılmaz 15 maçta 5 gol 1 asist ve Gabriel Sara 13 maçta 2 gol 4 asist ile dikkat çekiyor.

KARTAL'IN YILDIZLARI DURMUYOR

Beşiktaş'ta ise sezon başında takıma katılan Ciro Immobile ve Rafa Silva takımın gol yükünü çeken iki isim olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'in gol krallığı koltuğunda oturan Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 12 gol atmayı başardı. Rafa Silva ise çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş'ta sezonun sürpriz golcüsü Gedson Fernandes ise çıktığı 14 maçta 7 gol 1 asist ile oynadı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz

 2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü: Köpeğin sahibi 'Resmen cinayet' dedi

2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü
Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bir ilimizde dikkat çeken karar! Tüm giriş çıkışlar yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi? Pazartesi hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.