Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan dev derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Derbi öncesinde ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, rakibi Beşiktaş ile birlikte ligin iki namağlup takımından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen Galatasaray, 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alırken, bu süreçte 27 gol atıp 8 gol yedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu sezon kurulan iddialı kadro ile birlikte zirvenin en büyük ortaklarından birisi olacağını hissettirdi. Güçlü iskeleti sayesinde zor yenilen bir takım haline gelen Beşiktaş, tıpkı Galatasaray gibi ligin iki namağlup takımından birisi konumunda. Bu sezon ligde 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, bu süreçte 17 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da dev derbi öncesinde cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki tek eksiği, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ismail Jakobs olacak. Beşiktaş'ta ise derbi öncesi sakatlığı olan birçok oyuncu bulunuyor. Uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de sakatlıkları sebebiyle derbide yer alamayacak.

EZELİ RAKİPLERİN 357. RANDEVUSU

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

CİMBOM'UN GOLCÜLERİ FORMDA

Galatasaray'ın dünya çapında olarak kabul edilebilecek hücum hattında Mauro Icardi ve Victor Osimhen, sezonun bu bölümünde form yakalamış durumdalar. Sezona kısmen yavaş giren Icardi, son maçlarda bulduğu goller ile çıktığı 12 maçta 6 gol 1 asistlik katkı vermeyi başardı. Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Galatasaray'da Yunus Akgün 13 maçta 5 gol 1 asist, Barış Alper Yılmaz 15 maçta 5 gol 1 asist ve Gabriel Sara 13 maçta 2 gol 4 asist ile dikkat çekiyor.

KARTAL'IN YILDIZLARI DURMUYOR

Beşiktaş'ta ise sezon başında takıma katılan Ciro Immobile ve Rafa Silva takımın gol yükünü çeken iki isim olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'in gol krallığı koltuğunda oturan Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 12 gol atmayı başardı. Rafa Silva ise çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş'ta sezonun sürpriz golcüsü Gedson Fernandes ise çıktığı 14 maçta 7 gol 1 asist ile oynadı.