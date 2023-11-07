UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası takım, Münih'e hareket etti.

Galatasaray, Bayern Münih maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İdmanda Kasımpaşa maçında kolundan sakatlık yaşayan kaleci Fernando Muslera da takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da Münih'e hareket edecek. - İSTANBUL