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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi?'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası Özbek, "Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray'ın Icardi'nin ilk dakikalarda attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi. Türk futbol tarihine damga vuran maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunarak böyle bir durumla karşılaşmayı beklemediğini ifade etti.

"Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Böyle bir durumu beklemiyorduk. Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bunlar akıl tutulması. Bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize yardım olarak gönderilmesine kararlaştırıldı. Bir taraf dolu, bir taraf boş. Maçın ambiyansını bozuyorsunuz. Şenlik havasında geçmesi beklenen derbiyi 1 dakikada bitiriyorsunuz. Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz! Türk futbolundan gerginliğin gitmesinin tarafındayım. Türk futboluna yakışacak hareketlerde bulunulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim, onlar da gelip aynı tabloyu görseydi"

Şanlıurfa'da yoğun ilgi ve sevgi ile karşılaştıklarını da belirten Özbek, "Ben 2-3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim. Burada çok iyi ağırlandık. Ne vardı onlar da gelip aynı tabloyu görseydi. Türkiye'nin böyle birlik ve beraberliği görmesi lazımdı. Böyle bir fırsatımız vardı, kullanılmadı" dedi.

"Kulüpler Birliği seçim istiyordu"

TFF'nin seçim kararı alması ile ilgili de konuşan Özbek, "Kulüpler Birliği bunu istiyordu. TFF de gerekeni yaptı, erken seçim kararını aldı. Yeni yönetimin seçilmesi için de bir süreye ihtiyaç var. Aradaki zaman makul. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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