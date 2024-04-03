YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili, "Ali Koç şunu bilsin, şampiyonluklar tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar mertçe mücadeleyle sahada kazanılıyor." dedi.

Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yaptığı açıklamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlukta çekiştiğimiz rakibimizin başkanı, genel kurulu topladı. Bizi de hayretlere düşüren açıklamalar yaptı. Kendi taraftarının önünde Galatasaray'ın başkan vekilini tehdit etti. Tehdidi de küçük bir tehdit değildi. Nedir bu ya? Bu ülkenin huzurunu hiç düşünmüyor musun? 60 milyon taraftara hitap ediyoruz. 60 milyon taraftarı provoke ederek istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Birisi benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çocuğu ve ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Geçmişte benzer şeyler yaşadık. Daha geçen Trabzon'da bir olay yaşadık. Bir taraftarın öldürülmesi seni memnun mu edecek? Kendisine konuştuğu şeyleri yatmadan önce bir kez daha dinlemesini talep ediyorum. Biz, o konuşma tarzına aynı seviyede cevap vermeyeceğiz. Bir şampiyonluk için değer mi?"

"Galatasaray Yönetim Kurulu, onun seviyesine inmeyecek"

Dursun Özbek, kendisinin Ali Koç'un abisi yaşında olduğunu dile getirerek, "Ali Koç şunu bilsin, şampiyonluklar tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar mertçe mücadeleyle sahada kazanılıyor. Benzer tehdidi, federasyondaki bir toplantıda da yapmıştı. Orada da Erden Timur'u tehdit etmeye kalktı. Gereken cevabı aldı ve yerine oturdu. Kendisi yurt dışında eğitim görmüş ve çok önemli bir ailenin ferdi. Yakışıyor mu? Galatasaray Yönetim Kurulu, onun seviyesine inmeyecek." diye konuştu.

Ülke huzurunun önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "60 milyon insandan bahsediyoruz. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler kurdu. Bu ülkenin beraberliğini tehdit eden başka bir konuşma olamaz. Ben kimseden böyle bir açık tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Savcılar, hemen hareket etmelidir. Bu konuşmalar cezasız kalmamalı. Bir futbol adamı olarak çok üzgünüm. Gidişatımız iyi değil. Hukukun gereğini yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 3 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 3 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 3 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 3 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 3 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32509 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fenerbahçe genel kurulunda alınan kararlar neler oldu? Yabani 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title