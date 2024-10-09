Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor branşlarındaki başarıları özetledi

GALATASARAY Spor Kulübü Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı, bugün gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Spor branşlarındaki başarıları özetleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu ifadelerde bulundu:

"Sayın Divan Başkanım ve değerli heyeti, değerli divan kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün Ekim ayı Divan toplantısında bir aradayız. Geçtiğimiz hafta sonu lisemizde kulübümüzün 119. Kuruluş yıl dönümünü kutladık. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kurdukları hedefin izinde Galatasarayımızı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kuruluş töreninde her zaman olduğu gibi kazandığımız kupaları sergiledik, başarılarımızla gurur duyduk. Şimdi siz değerli üyelerimize bu başarılarımızdan biraz söz etmek istiyorum. 2023-2024 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Ben buradan bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de özellikle amatör şubelerimizde ihtiyaç olduğunda destek vermekten çekinmeyen Galatasaraylılara göndermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yüzme şubemizde başarı geleneğimizi geçtiğimiz sezon da tüm yaş gruplarında devam ettirdik. Yüzücü kardeşlerimiz sadece madalyaları toplamakla kalmadılar 13 tane de Türkiye rekoru kırdılar. Bu yaz düzenlenen Olimpiyatlarda kulübümüzü 3 yüzücü kardeşimizle temsil ettik. Yeni kurduğumuz Otizm Yüzme şubemizde de katıldığımız yarışmalarda madalyalar kazanarak bu başarı geleneğini devam ettiriyoruz.

Değerli arkadaşlar, yelken şubemizde genç kardeşlerimiz kazandıkları başarılarla hem geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor hem de bize yetiştirici kulüp olmanın gururunu yaşatıyor. Ecem Güzel kardeşimiz Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Paris Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil ederek bizlere önemli bir gurur yaşattı.

Sutopu şubemizde başarılı bir sezonu geride bıraktık. Erkek takımımız LEN Challenger Cup'ta namağlup şampiyon olarak ülkemize erkeklerde ilk Avrupa kupasını kazandırdı. Bunun yanında sezonu şampiyon olarak tamamladı ve 29. Lig kupasını müzemize getirdi. Bu başarıların yanında alt yaş kategorilerinde kazandığımız şampiyonluklarla geleceğe dair güçlü bir mesaj veriyoruz.

Kürek şubemizde genç kardeşlerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Deniz Küreği Şampiyonası'nda ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kazandığımız şampiyonluklar çok önemli ve değerli başarılar. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılar kazanan kardeşlerimizi kutluyorum.

Atletizmde tüm yaş kategorilerinde sporcularımız yaklaşık 100'e yakın madalya kazandı. Milli takımlar seviyesinde kulübümüzü temsil eden 10 sporcumuz var. Ben bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyorum ve onlara başarılar diliyorum.

Judoda 2 sporcu kardeşimiz kulübümüzü Olimpiyatlarda temsil ederek bizi gururlandırdı. Bunun yanında birçok yerel ve uluslararası yarışmada önemli birincilikler kazanarak başarımızı devam ettiriyoruz.

Esporda FIFA takımımız Süper Lig'in ilk şampiyonu oldu. Kadın PUBG Mobile takımımızın kazandığı 3 Avrupa şampiyonluğuna 6 turnuva birinciliğini ekleyerek yoluna devam ediyor.

Briç şubemizde Kadın Briç takımımızın başta Avrupa şampiyonluğu olmak üzere son dönem önemli başarıları var. Şubemizin katılmış olduğu yarışmalar ve yapmış olduğu masraflar sponsorlar vasıtasıyla karşılanarak yoluna devam ediyor.

Satranç şubemizde hedefimiz satranç sporunu gençlere daha geniş bir şekilde tanıştırmak amacıyla eğitimlerimizi devam ediyoruz. Yeni sezonda bu çalışmalarımızı daha da artırmayı planlıyoruz değerli arkadaşlar.

Voleybol şubemizde geçtiğimiz sene olduğu gibi bir kupayla sezona başladık. Kadın takımımız Balkan şampiyonluğunu kazandı, erkek takımımız geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamladı bu sezon CEV Kupası'nda mücadele edecek. Bu sezon voleybolda önemli hedefler koyduk, bunun için ilerliyoruz. Geçen hafta sonu kadın takımımızla VakıfBank'a karşı aldığımız net galibiyetin de bu hedefin en önemli göstergesi olduğuna inanıyorum. Bunun yanında alt yaş kategorilerinde kazandığımız başarılar geleceğe dair umutlarımızı daha da artırıyor.

Erkek basketbol takımımız geçtiğimiz sezonu çeyrek finalde tamamladı. Bu sezon eski Abdi İpekçi Salonu'nda yani yeni Basketbol Gelişim Merkezi'nde maçlarımızı oynamaya başladık. Kadın basketbol takımımız, EuroCup'ta çeyrek final, ligde ise yarı final oynadı. Avrupa ve ligde önemli yerlere gelme hedeflerimiz devam ediyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız normal sezonu lider, play-off'u dördüncü olarak bitirdi. Bu sene burada güçlü takımlara karşı önemli başarılar elde etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, gelelim futbola. Genelde futbol denilince erkek takımımızı konuşurdum. Bugün kadın futbol takımımızla söze başlamak istiyorum. Çok önemli bir başarı kazandılar, yakın zamanda kurulmuş olan ligde geçen sezonu şampiyon olarak tamamladılar. Bundan daha da önemlisi 3 eleme maçını geçerek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını da gösterdiler. Ülke tarihinde bir ilk olan bu başarı için onlara buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Dün akşam ligin favorilerinden Lyon'a karşı ilk maçlarını oynadılar, inanıyorum yine önemli başarılarla her sene üstüne koyarak Galatasaray'ı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir konuma getirecekler.

Erkek futbol takımımız hepinizin bildiği üzere son 2 sezonu şampiyon olarak tamamladı. Geçtiğimiz sezon bu şampiyonluk belki de uzun süre tekrarı olmayacak bir puan rekoruyla geldi. Bunun yanında Süper Kupa'yı da müzemize götürdük. Bu sezon hedefimiz Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek beşinci yıldızı formamıza takmak. Bunun için başta Okan Hocamız olmak üzere tüm ekibimize, yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Hiç kimse merak etmesin, Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak değerli arkadaşlar.

Değerli hazırun, size biraz önce ifade ettiğim gibi Galatasaray mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmak için çalışmaya devam etmektedir. Sizin desteğinizle ben daha da büyük başarıların çok yakında olduğuna inanıyorum. Son dönemde bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışan rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun biz aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben kalbi Galatasaray ile atan herkesi bizim yanımızda olmaya ve Galatasaray için çalışmaya davet ediyorum. Bu vesileyle cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını rica ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."