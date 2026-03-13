Galatasaray Başkanı Dursun Özbek depremzedelerle iftarda buluştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Özbek, kulüp olarak bölgeye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Özbek, Galatasaray tarafından kurulan konteyner kentte iftar programında depremzedelerle bir araya geldi. Birçok ilde destek çalışmalarında bulunduklarını belirten Özbek, "Deprem sonrası bölgede birçok ilde bu tür desteklerimiz oldu. Kahramanmaraş'ta bunlardan biri. Bugün burada kentte yaşayan Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi ziyaret etmek için bulunuyoruz. Ramazan günlerinde ve bayramlarda onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bugün de iftar sofrasında onlarla birlikteydik" dedi.

"Amacımız sadece konteyner yardımı yapmak değil"

Amaçlarının sadece konteyner yardımı yapmak olmadığını ifade eden Özbek, depremzede vatandaşlarla birebir temas kurmanın önemine değinerek, "Amacımız sadece konteyner yardımı yapmak değil. Aynı zamanda onlara dokunmak, yanlarında olmak, dertlerini dinlemek ve ihtiyaçları varsa gidermek istiyoruz. Birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmak bizim için çok önemli. Onlar da ziyaretlerimizden memnun olduklarını ifade ediyor" diye konuştu.

"Depremin ilk gününden beri buradayız"

Galatasaray olarak depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını vurgulayan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden geldiği kadar bölgedeki ihtiyaç sahibi herkese destek olmaya çalışıyoruz. Depremin ilk gününden beri buradayız. Bugün de depremzede vatandaşlarımızla iftar yaptık ve sıkıntıları olan bazı arkadaşlarımızı dinleme fırsatı bulduk. Güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.

Konteyner kentin ilk kurulduğunda tamamen dolu olduğunu belirten Özbek, zamanla evleri tamamlanan depremzedelerin buradan ayrıldığını kaydederek, "Burada kurduğumuz konteyner kent oldukça büyük ve düzenli bir yaşam alanıydı. İlk başta tamamen doluydu, ancak zaman içinde evleri yapılan vatandaşlar buradan ayrıldı. Şu anda yaklaşık 700 kişi burada konaklıyor. İnsanlar buradaki yaşama alışmış olsa da şartlar halen tam anlamıyla ideal değil. Bu nedenle evini yapanlara destek olmaya, sağlık problemi olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Amacımız turu geçmek"

Özbek ayrıca, Avrupa kupasında oynanacak rövanş karşılaşmasına da değinerek, "İnşallah sorunsuz ve güzel bir maç olacak. Amacımız turu geçmek, Galatasaray taraftarını sevindirmek ve Türk futbolseverlere güzel bir sevinç yaşatmak. Hazırız, gidiyoruz ve maçımızı oynayacağız" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı