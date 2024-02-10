Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesine göre Başakşehir karşısında 8 değişikliğe gitti. Buruk, Bandırmaspor karşılaşmasında oynayan Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Ndombele, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius'un yerine Başakşehir mücadelesinde; Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'ye görev verdi.

Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez ve Berkan Kutlu'dan oluşturdu. Orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira'ya görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens ve sol kanadında ise Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi. Okan Buruk, en ileri uçta ise Icardi'yi sahaya sürdü.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

"Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi."

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK

Galatasaray'da, Başakşehir mücadelesinde 4 oyuncu forma giyemedi. Sarı-kırmızılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile Nijerya'ya karşı final oynayacak Serge Aurier, Başakşehir karşılaşmasında eksik isimler arasında yer aldı.

SANCHEZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Başakşehir mücadelesi öncesinde 2 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Galatasaray'da Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

KÖHN VE VINICIUS YEDEKTE

Galatasaray'ın devre arasında Almanda Bundesliga 2'nci Lig ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralık olarak transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında yedek soyundu. Karşılaşma öncesi taraftarın yoğun desteğine alkışla karşılık veren Köhn ve Vinicius, karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızı formayla ilk lig maçlarına çıkacaklar.

Öte yandan Galatasaray'ın devre arasındaki bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'dan transferi 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ise Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya karşı final oynaması sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymedi.

Daha önce Carlos Vinicius, Galatasaray formasıyla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesinde çıkmıştı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Galatasaray'da Vinicius, 90+5'inci dakikada takımının 4'üncü golünü kaydetmişti.

DUBOIS BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA RAMS PARK'TA

Galatasaray'ın sezon başında forma şansı bulamaması sebebiyle Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e sezon sonuna kadar kiraladığı 29 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Başakşehir formasıyla Galatasaray taraftarının önünde Rams Park'ta sahaya çıktı. Başakşehir'de karşılaşmaya 11'de başlayan Dubois, daha önce Galatasaray karşısına Süper Lig'in 5'inci haftasında çıkmıştı. Sarı-kırmızıların 2-1 galip geldiği mücadelede de ilk 11'de başlayan Dubois, 64'üncü dakikada takımının tek golünü kaydetmişti.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray karşılaşmasında 6 değişikliğe gitti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hatayspor karşılaşmasında forma giyen; Deniz Dilmen, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Abeid, Aleksic ve Keny yerine Volkan Babacan, Dubois, Josef, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek'i Galatasaray mücadelesinde sahada yer aldı.

Başakşehir, Galatasaray mücadelesinde şu 11 ile sahaya çıktı:

"Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Kemen, Figueiredo, Piatek."

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Başakşehir, Galatasaray deplasmanına 4 eksik oyuncuyla geldi. Sakatlıkları bulunan Duarte, Pelkas, Ömer Ali Şahiner ve Szysz Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyen isimler oldu.

Öte yandan Başakşehir'in devre arasında Çin temsilcisi Wuhan Three Towns takımından transfer ettiği 32 yaşındaki hücum oyuncusu Davidson ise Galatasaray mücadelesinde yedek soyundu.