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Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükseltti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükseltti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

AZ ALKMAAR'DAN ERKEN GOL

AZ Alkmaar, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Seiya Maikuma'nın vuruşunda Muslera topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Nelsson ve Muslera arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Sven Mijnans, topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray, 43. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu. Mertens'in sağ kanattan arka direğe ortasında Osimhen, kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

AZ ALKMAAR 10 KİŞİ KALDI

AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI

Galatasaray, 75. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu direkten geri döndü.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'da golü atan Victor Osimhen, uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandırdı ancak Nijeryalı futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 11 puana yükseldi. AZ Alkmaar, puanını 7 yaptı. Öten yandan sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisi sürüyor. Cimbom, 5 haftası geride kalan turnuvada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde de namağlup lider durumda.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

SIRADAKİ RAKİP MALMÖ

Galatasaray, ligde hafta sonunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçında 12 Aralık'ta Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, hafta sonunda Hollanda Ligi'nde Heracles'i ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıJokerAllame:

canın sağolsun Az Alkmarr

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Haber YorumlarıAli Olgun:

penaltımizi yedi hakem katletti maçı teşekkürler Galatasaray ??

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Haber YorumlarıVeysel null:

Fark ettim ki ICARDI nin yokluğu hissediliyor. ICARDI gol atamiyordu son zamanlarda ama aslında takımı ateşleyen ruhu diri tutan adam imiş. ICARDI nin yokluğunda Galatasaray ın oyunu biraz geriledi bence :(

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Haber YorumlarıMustafa Cesur:

bence gs cok iyi oynadi 2 puan geri bıraktı

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Hakem gs nin penaltisi yemedi Türkiye ligi olmadığı için böyle bitti.Aynı maç kigte olsaydı gs 4.0 alırdı

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Bizim malların defosu yurt dışında belki oluyor .

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

FENEVRASYONLU KUSLAR ANLAYIN ARTIK O KUS BEYiNLERiNiZLE BABANIZ HER YERDE ASLAN GALATASARAY

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Joker allame fareler gibi her delikte çıkıyorsun.

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

GS alışmış türk hakemleri ne küçük cocuklar fark atacağı maçı gs ye 1puan hediye etti susun konusmayin

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Haber YorumlarıNuh Malkoc:

rezil kepaze kuşlar hala yorum yapıyorlar

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