Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükseltti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

AZ ALKMAAR'DAN ERKEN GOL

AZ Alkmaar, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Seiya Maikuma'nın vuruşunda Muslera topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Nelsson ve Muslera arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Sven Mijnans, topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray, 43. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu. Mertens'in sağ kanattan arka direğe ortasında Osimhen, kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

AZ ALKMAAR 10 KİŞİ KALDI

AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI

Galatasaray, 75. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu direkten geri döndü.

OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'da golü atan Victor Osimhen, uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandırdı ancak Nijeryalı futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 11 puana yükseldi. AZ Alkmaar, puanını 7 yaptı. Öten yandan sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisi sürüyor. Cimbom, 5 haftası geride kalan turnuvada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde de namağlup lider durumda.

SIRADAKİ RAKİP MALMÖ

Galatasaray, ligde hafta sonunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçında 12 Aralık'ta Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, hafta sonunda Hollanda Ligi'nde Heracles'i ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.