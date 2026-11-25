UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, taktiksel anlamda oynadıkları en iyi maçlardan birini geride bıraktıklarını söyledi.

Okan Buruk, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için rahmet dileyerek sözlerine başlayan Buruk, "Maç öncesi 'Rakibimiz neler yapacak?' ve 'Hangi kadroyla sahaya çıkacak?' diye düşündük. Hesaba kattığımız çok şey vardı. Taktiksel anlamda en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Belki çok fazla pozisyon üretmedik ama rakibimize fazla şut şansı tanımadık. Özellikle ikinci yarı hem taktiksel olarak hem fiziksel olarak rakibe çok büyük bir üstünlük kurduk. Türk futbolu için önemli bir gece oldu. 1-0 sonrası çok fazla rakibimizi kaleye yaklaştırmadık. Seyircimizin baskısı da burada etkili oldu. Bütün oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Her maçın farklı hikayesi var"

Okan Buruk, her Şampiyonlar Ligi maçının kendisi için tecrübe olduğunu kaydetti.

Aston Villa'nın hareketli bir takım olduğunu belirten Buruk, şöyle konuştu:

"Rakibinize göre plan yapmanız gerekiyor. Aston Villa, John McGinn ve Johan Manzambi ile daha çok gezen bir takım oldu. Kalecilerinin de ayağı iyi. Bu yüzden kaleciye baskı yapamadık. Bunu düşünerek zaman zaman baskılara gittik. Oyuncu değişiklikleri sonrasında yorulan takımımızı daha öne çıkarttık. Taktiksel ve fiziksel olarak ne durumda olduğumuzu gösterdik. Her maçın farklı hikayesi var. Bu durum bazen anlaşılmıyor. Önemli olan Galatasaray'ı zirveye doğru götürmek ve Avrupa'da bu tarz maçları oynayabilmek. Her Şampiyonlar Ligi maçı benim için tecrübe oluyor. Bu maçları oynadıkça oyunu ve rakibi çok daha iyi tanıyorsunuz. İç saha performansımız iyi. Burada geçen sezon iki kere Liverpool'u yendik. Burada hem fiziksel olarak hem de taktiksel olarak iyi oyunumuzu gösterdik."

Tecrübeli teknik adam, zaman zaman topu bilerek Aston Villa'ya verdiklerini kaydederek, "Onları zaman zaman sağ taraflarına doğru yönlendirmek istedik. Orada daha stoper özellikli bir oyuncu vardı. Sol tarafları daha etkili olduğu için biraz daha sağ tarafa yönlendirmeye çalıştık. İlk yarı topu rakibe versek de ikinci yarı baskılarımızı daha net bir şekilde yaptık. Bu kadar kaliteli bir takıma karşı her topu kazanamazsınız. İlk 20-25 dakikayı çıkartırsak, rakibe çok şans vermediğimizi düşünüyorum." dedi.

"İç saha performansımız daha farklı oluyor"

Okan Buruk, takım olarak iç sahada daha farklı bir performans gösterdiklerini belirtti.

RAMS Park'taki maçları çok farklı bir atmosferde oynadıklarını dile getiren 53 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

"Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde kazandığımız maçlar var. Ondan önceki sene yine burada Avrupa Ligi'nde kazandığımız maçlar var. İç saha performansımız daha farklı oluyor. Bu sene Lille deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. İki tane deplasman maçımız ve 1 iç saha maçımız var. İç sahada oynadığımız oyunu yine dış saha maçlarında da oynayıp hep kazanmak istiyoruz. İngiltere Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Dünyanın en iyi liginde oynayan takımlara karşı iyi oynamamız oyuncularım, benim ve Türk futbolu için çok değerli. Galatasaray'ın birçok hikayesi var. Teknik direktör olarak böyle bir hikayenin içinde olmak beni mutlu ediyor. Futbolcu olarak da birçok hikayeye imza attık. Şimdi teknik direktör olarak da böyle bir hikayenin içerisinde olmak beni mutlu ediyor."

Hakem hatalarının bazen olabileceğini aktaran Buruk, "VAR geldikten sonra yapılan hatalar, insanların kafasını karıştırabiliyor. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Federasyonun da yapabileceği bir şey yok. Sonuçta hakem atamaları yapılıyor. Kim gelirse en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün yanımızdaki dördüncü hakem bize karşı sertti. Zaman zaman buna güldük. Oyun içerisinde tepki verdiğimiz de oldu. Futbolun içinde her şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Bunları Türkiye'de de yaşadığımız oluyor, Avrupa'da da yaşadığımız oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA