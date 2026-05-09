Galatasaray, iki kez geri düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği bir maça çıktı. RAMS Park'ta düşmeme mücadelesi veren Akdeniz temsilcisini konuk eden "Cimbom" mücadeleye istediği gibi başlayamadı. Maçın ilk yarısında topu ayağında tutan Galatasaray, pozisyon üretmekte zorlandı. Antalyaspor, 45+2. dakikada Soner Dikmen'in golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha istekli giren sarı-kırmızılı takım, 56. dakikada Mario Lemina'nın golüyle skora denge getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Soner Dikmen'in 62. dakikada frikikten şık golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 1-2. Golün hemen ardından baskı kuran "Cimbom" Victor Osimhen'in 66. dakikada penaltıdan kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında baskıyı artıran sarı-kırmızılılar, 88. dakikada Osimhen'in golüyle 3-2 öne geçti. Konuk takımın baskı kurduğu uzatma bölümünde Mauro Icardi'nin hazırladığı pozisyonda Kaan Ayhan ile bir gol daha bulan "Cimbom" sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu ve bitime 1 hafta kalan şampiyonluğu garantiledi.

Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise 29 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, rakiplerinin aldığı sonuçların ardından küme düşme hattına geriledi.

Lemina'dan kritik gol

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, mücadelede beraberliği sağlayarak geri dönüşün fitilini ateşledi.

Mücadeleye devre arasında dahil olan Lemina, 56. dakikada fileleri havalandırarak 1-1 eşitliği sağladı. Galatasaray adına beraberliği sağlayan Lemina'nın golünün ardından tribünler maça dahil olarak takıma desteğini artırdı.

Lemina, bu golle bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4. kez tabelayı değiştirdi.

Osimhen, Antalyaspor'u yine boş geçmedi

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 4. maçta da gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 4. kez mücadele eden Osimhen, 66. dakikada (penaltıdan) ve 88. dakikada kaydettiği gollerle 7. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın bu sezonki performansında büyük katkısı olan 27 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 16 gole ulaştı. Victor Osimhen, bu sezon toplamda 23. kez tabelayı değiştirdi.

Osimhen, Kasımpaşa maçında yok

Victor Osimhen, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Müsabakanın 78. dakikasında hakem Çağdaş Altay'ın sarı kart gösterdiği Osimhen, bu sezon Süper Lig'deki 8. sarı kartını gördü. Nijeryalı yıldız, 34. ve son haftadaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligde iç sahadaki son 35 maçta yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor'a puan kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 8. maçta da puan kaybı yaşamadı.

Buruk'un göreve geldiği 2022'den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig'de 8. kez karşılaşan "Cimbom" tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray, Akdeniz temsilcisine son 20 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 20 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 49 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 20 maçta fileleri 12 kez havalandırabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 8 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 8 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-22 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 22 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

Antalyaspor'da erken 2 değişiklik

Konuk takım Antalyaspor, mücadelenin ilk yarısında sakatlıktan dolayı 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanan Dario Saric, oyuna devam edemedi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, 23. dakikada yerini Ramzi Safuri'ye bıraktı. Maçın 28. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk eden Doğukan Sinik'in yerine ise 31. dakikada Van de Streek forma giydi.