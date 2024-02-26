Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray Antalyaspor 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı?

Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Peki, Galatasaray Antalyaspor 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu haberimizde...

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray; Muslera, Barış Alper, Davinson, Nelsson, Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Mertens, Kerem A., Carlos Vinicius.

Antalyaspor; Helton, Erdoğan, Bahadır, Veysel, Güray, Saric, Larsson, Ufuk, Kaluzinski, Streek, Buksa.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Son olarak Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak. Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.

Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.