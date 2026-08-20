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Galatasaray'dan Batrakov'a 5 Yıllık İmza

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Galatasaray, 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı. TFF'ye bildirilen anlaşmaya göre oyuncu 2031'e kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Batrakov, geçen sezon Lokomotiv Moskova'da 36 maçta 17 gol attı.

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Rus futbolcu Aleksey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde, Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.

Aleksey Batrakov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ açıkta da görev yapabiliyor.

Geçen sezon Lokomotif Moskova formasıyla Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda 36 maçta forma giyen Batrakov, 17 gol atmayı başardı. Bu sezona da Lokomotif Moskova'da başlayan Batrakov, 5 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
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