Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Adana Demirspor ile Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın ligdeki ilk iki maçı ertelendiği için bu maçın galibiyeti morali için önemli.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile 41. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk iki haftayı kazanan sarı-kırmızılıların 3. haftadaki Gaziantep FK müsabakası ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu dolayısıyla ertelendi. Mavililer-lacivertliler ise geride kalan 3 haftada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan aldı.

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray gözünü lige çevirdi. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar için verilecek araya Adana Demirspor karşısında alacağı galibiyetin moraliyle girmek istiyor.

Süper Lig'de 41. randevu

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 67 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

Ligde deplasmanda 13 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla alan Galatasaray daha sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Cimbom ligde son olarak konuk olduğu mücadelede Konyaspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Attığı 4 golü 4 farklı futbolcu kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 4 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Sarı-kırmızılılarda bu goller 4 farklı isimden geldi. Golleri; Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında sakatlığı devam eden Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez'in oynaması beklenmiyor.

Rekabetten notlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 1983-1984 sezonunda 10 Aralık 1983 tarihinde evindeki maçta Adana Demirspor'u 9-2'lik skorla yendi. Mavi-lacivertliler ise en farklı galibiyetini 29 Mayıs 1983'te Adana'da rakibini 3-0 mağlup etti.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray Galatasaray Adana Futbol Spor Güncel Haberler

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

 Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor

45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Galatasaray muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Başakşehir kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Başakşehir grubunda kimler var, maç takvimi ne? Beşiktaş kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş grubuna kimler var, maç takvimi ne? Fenerbahçe kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe grubuna kimler var, maç takvimi ne?
title