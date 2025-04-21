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Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber

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Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata'dan Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Sakatlık yaşayan Morata'nın durumu MR'ın ardından belli olacak. İspanyol forvetin Konyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü haber geldi.

MORATA SAKATLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İspanyol golcü Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. Yıldız ismin son durumunun MR'ın ardından netlik kazanacağı belirtilirken, Konyaspor maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. 32 yaşındaki yıldız isim, Galatasaray formasıyla daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 6 maçta forma giyememişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer olan Morata, çıktığı 10 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber

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Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Aman ne büyük kayıp, bunu niye aldılar o da belli değil, o kadar büyüttükleri bu oyuncu resmen çöp..

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