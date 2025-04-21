Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber
Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata'dan Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Sakatlık yaşayan Morata'nın durumu MR'ın ardından belli olacak. İspanyol forvetin Konyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü haber geldi.
MORATA SAKATLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İspanyol golcü Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. Yıldız ismin son durumunun MR'ın ardından netlik kazanacağı belirtilirken, Konyaspor maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. 32 yaşındaki yıldız isim, Galatasaray formasıyla daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 6 maçta forma giyememişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer olan Morata, çıktığı 10 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.