Haberler

Galatasaray'a gol atan Can Uzun'dan ''Sus'' işareti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'a gol atan Can Uzun'dan ''Sus'' işareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Eintracht Frankfurtlu milli futbolcu Can Uzun, attığı golün ardından tribünlere dönerek 'sus' işareti yaptı. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden milli oyuncuya bu hareketi nedeniyle tepki gösterdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1 kazandı.

CAN UZUN'DAN 'SUS' İŞARETİ

Karşılaşmaya Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun'un attığı golden sonra yaptığı 'sus' işareti damga vurdu. Türk futbolcu, karşılaşmanın 45+2. dakikasında attığı gollün ardından büyük sevinç yaşadı. Tribünlere doğru koşan Can Uzun'un 'sus' işareti yapması dikkat çekti.

Galatasaray'a gol atan Can Uzun'dan 'Sus' işareti

GALATASARAYLILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu hareketin ardından milli oyuncunun bu sevincine çok sayıda Galatasaraylı taraftar, sosyal medya üzerinden milli oyuncuya tepki gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'den 'Gazze'de acil ateşkes' tasarısına bir kez daha veto

İsrail'e bir kez daha şemsiye tuttular! Gazze'de ateşkese ABD'den veto
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı

'Vuracağız' dediler, saatler sonra o ülkeye saldırdılar
Maçın kader anı! Galatasaray taraftarından Barış Alper'e büyük tepki

Galatasaraylılardan Barış Alper'e büyük tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

onlar susmaz onlar 15 gol yesede susmaz. yüzsüzlük için astar lagzım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Okan buruk la kesinlikle artık yolların ayrılma zamanı gelmiştir. Bugüne kadar yaptıkları için kendisine teşekkür edip tevazuyla, kendisini incitmeden yolların ayrılması ve yeni bir teknik direktörle anlaşılması gerekiyor aksi halde uzun vadeli bir kayıp olucak Galatasaray için.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Eğribayat'tan paylaşım: Özür dilerim

Fenerbahçeli yıldızdan gece yarısı paylaşımı: Özür dilerim
Firavunun paha biçilemeyen 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp erittiler

Firavunun 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.