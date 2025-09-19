Galatasaray'a gol atan Can Uzun'dan ''Sus'' işareti

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1 kazandı.

CAN UZUN'DAN 'SUS' İŞARETİ

Karşılaşmaya Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun'un attığı golden sonra yaptığı 'sus' işareti damga vurdu. Türk futbolcu, karşılaşmanın 45+2. dakikasında attığı gollün ardından büyük sevinç yaşadı. Tribünlere doğru koşan Can Uzun'un 'sus' işareti yapması dikkat çekti.

GALATASARAYLILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu hareketin ardından milli oyuncunun bu sevincine çok sayıda Galatasaraylı taraftar, sosyal medya üzerinden milli oyuncuya tepki gösterdi.