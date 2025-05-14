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Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı
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Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek müzesine 19. kupasını götürdü. Maç sonunda kupa sevinci yaşayan Galatasaraylı futbolcular, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aldı.

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 19. müzesine götürdüğü kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı. Kupayı kaldıran Sarı-kırmızı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü. Kupa zaferinin ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarla büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaraylı oyuncular Türkiye Kupası'nı kaldırdı, coşku zirveye ulaştı

Maçın hemen ardından kurulan platforma gelen Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet, idareciler ve kafilede bulunan diğer personeller, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı. Hacıosmanoğlu, madalya takdimi sonrası 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı takım kaptanı Fernando Muslera'ya verdi. Kupayı alan kaptan Muslera, takım arkadaşlarının yanına giderek onlarla birlikte kupayı havaya kaldırdı. Galatasaray takımı ve taraftarların coşkusu kupanın havaya kaldırılmasının ardından zirveye ulaştı.

Sarı-kırmızı futbolcular, kupa ile taraftarların bulunduğu tribünlere giderek şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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