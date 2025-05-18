Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sakarya'da taraftarlar sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sakaryalı taraftarı sokağa döküldü, meşaleler, korna ve tezahüratla kutlama yaptı.

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala üst üste 3'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda da 25. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Kayserispor'la karşılaştığı mücadele öncesi Sakarya'da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray taraftarları kentin sokaklarında ve Serdivan ilçesi 2. Cadde'ye akın ederken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Araçlarına binen Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şehir turu atarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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