Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti, Taksim'de Büyülü Kutlama

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Taksim'e akın etti. Binlerce taraftar, meşale ve bayraklarla kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maç bitmeden Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesine akın etti. Gelen binlerce taraftar meşale ve takımlarına ait bayraklarla kutlama yaptı. - İSTANBUL