Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti, Taksim'de Büyülü Kutlama

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti, Taksim'de Büyülü Kutlama
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu kazandı. Maç sonrası binlerce taraftar Taksim'e akın ederek büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Taksim'e akın etti. Binlerce taraftar, meşale ve bayraklarla kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maç bitmeden Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesine akın etti. Gelen binlerce taraftar meşale ve takımlarına ait bayraklarla kutlama yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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