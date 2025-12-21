Haberler

Galatasaray 2025'i lider tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek yeniden lider oldu. Sarı-kırmızılılar, 2025 yılını lider tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY MİLLİ YILDIZIYLA ÖNE GEÇTİ

10. dakikada Galatasaray, milli yıldızıyla öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Galatasaray 2025'i lider tamamladı

YUNUS'UN VOLESİ KALEYİ BULMADI

22. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlağa voleyle vurdu. Top, üstten auta çıktı.

PARMAKLARININ UCUYLA KURTARDI

33. dakikada Sane, İlkay ve Torreira'nın seri paslaşmalarının ardından meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uçarak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Galatasaray 2025'i lider tamamladı

SALLAI'NIN KAFASI İSABETLİ DEĞİL

38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altıpas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

ICARDI'NİN ŞUTU ETKİSİZ

58. dakikada Mauro Icardi, ceza sahası dışında topla buluştu, topu sağına doğru sürüp şutunu attı ancak şut epey etkisiz oldu ve auta gitti.

Galatasaray 2025'i lider tamamladı

ABDÜLKERİM İZİN VERMEDİ

71. dakikada Kasımpaşa, Diabate ile hızlı atak şansı yakaladı. Abdülkerim ikili mücadeleyi kazandı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

SARA'DAN ÇOK ŞIK BİR GOL

Galatasaray, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün'ün verdiği pasta topu alan Gabreil Sara, ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla şutunu çekti. Uzak direğe giden top ağlarla buluştu.

Galatasaray 2025'i lider tamamladı

SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

Galatasaray, 88. dakikada skoru 3-0 yaptı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında topu alan Mauro Icardi, sağına çekip rakibinden sıyrıldığı pozisyonda köşeye şık bir vuruş yaptı. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

GALATASARAY 2025'İ LİDER TAMAMLADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 42'ye yükseltti ve yeniden birincilik koltuğunu ele geçirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 2025 yılını da lider tamamladı. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. Ligin ikinci devresinin ilk maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Ağlamaaaaaa oynaaaaa hahahahahahahaha...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat Güven:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

