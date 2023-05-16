Galatasaray: 0-2
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STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bora Özkara, Cem ÖzbayİSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Tuhan Aksu, Rroca (Dk. 64 Emir Kaan Gültekin), Ba, Muammer Sarıkaya, Onur Ergün, Ethemi (Dk. 64 Lokilo), Eze (Dk.
STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bora Özkara, Cem ÖzbayİSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Tuhan Aksu, Rroca (Dk. 64 Emir Kaan Gültekin), Ba, Muammer Sarıkaya, Onur Ergün, Ethemi (Dk. 64 Lokilo), Eze (Dk. 83 Guri)GALATASARAY: Muslera - Dubois (Dk. 79 Kaan Ayhan), Nellson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira (Dk. 46 Midtsjo), Rashica (Dk. 69 Zaniolo), Mertens (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktrükoğlu (Dk. 90 Berkan Kutlu), IcardiGOLLER: Dk. 45+11 (P) ve Dk. 89 Icardi ( Galatasaray )KIRMIZI KART: Dk. 75 Zaniolo ( Galatasaray ) SARI KARTLAR: Rroca, Duhan Aksu, Okan Erdoğan (İstanbulspor) - Midtsjo, ( Galatasaray )Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 45+11 ve 89'uncu dakikada Mauro Icardi kaydetti. 7'nci dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Mertens'in önünde kaldı. Mertens, ceza sahası içi sol çaprazındaki Oliveira'yı gördü. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top direk dibinden auta gitti.12'nci dakikada Galatasaray'da önde yapılan baskı sonrasında kapılan topta Mertens pasını Rashica'ya verdi. Bu oyuncun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top yan direkten oyun alanına geri döndü.22'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.45+7'nci dakikada İstanbulspor savunmasında Okan Erdoğan ceza sahası içinde ayağı kayıp düşünce Icardi araya girdi. Sol çaprazda topla buluşan Icardi, penaltı noktasının önündeki Rashica'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.45+9'uncu dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Numanoğlu, Duhan Aksu'nun Rashica'ya müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.45+11'inci dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.45+13'üncü sağ kanattan gelişen Kerem'in ortasında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.66'ncı dakikada rakip sahada kısa paslar yapan Galatasaray'da Torreira, ceza yayı üstündeki Mertens'in önüne bıraktı. Mertens'in yerde vuruşunda top kaleci Jensen'de kaldı.75'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Zaniolo, İstanbulspor ceza sahasının hemen dışında Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, sarı kartı iptal edip İtalyan oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.87'nci dakikada Icardi'nin kafayla indirdiği topla Kerem sol kanattan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Penaltı noktasının yakınında müsait durumdaki Icardi'nin vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.89'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına hareketlenen Icardi'yi gördü. Icardi, altıpas çizgisinin sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu uzak direk dibinden ağlarla buluşturdu: 0-2.90+4'üncü dakikada Emir Kaan'ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.Galatasaray'ın İstanbulspor'a konuk olduğu karşılaşmada, teknik direktör Okan Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine Dubois'yı ilk 11'de görevlendirdi. DUBOIS 6 HAFTA SONRA ILK 11'DESarı-kırmızılı ekibin Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 haftalık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. Galatasaray'ın İstanbul'a konuk olduğu karşılaşmada Boey'un sarı kart cezası nedeniyle sağ bekte Dubois görev yaptı. Fransız savunmacı, son olarak 26'ncı haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de görev almıştı. CEZASI SONA EREN DURSUN ÖZBEK TRİBÜNDE Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Dursun Özbek'e Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Cezasını tamamlayan Özbek, İstanbulspor karşılaşmasını Ecmel Sarıalioğlu ile birlikte tribünden izledi. Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da mücadeleyi takip edenler arasında yer aldı. Ayrıca daha önce sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapan Adnan Polat, yöneticilik yapan Yusuf Günay ve Ali Dürüst de mücadeleyi tribünden takip etti.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor