Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı askıya aldı

Güncelleme:
Gabon hükümeti, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı, alınan 'onur kırıcı' sonuçlar nedeniyle süresiz askıya aldığını açıkladı. Teknik heyetin sözleşmeleri feshedilirken, bazı oyuncuların milli takımdan men edildiği belirtildi.

Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın kupada alınan "onur kırıcı" sonuçlar sebebiyle süresiz askıya alındığı ve teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga'nın milli takımda forma giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı da ifade edildi.

Ayrıca Gabon Futbol Federasyonuna tam sorumluluk üstlenmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

Galatasaray'dan Mario Lemina'nın da forma giydiği Gabon, 2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik ile mücadele etti. Gabon, üç maç sonunda puansız son sırada yer alarak turnuvanın grup aşamasında elendi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
