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G.Saraylı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

G.Saraylı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

Spor Haberleri

Galatasaray, ilk yarıda Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Spor medyasının ünlü isimleri Ersin Düzen, Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damga vurdu.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

Maçın 42. dakikasında Mauro Icardi, Başakşehirli futbolcu Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

Maçın hakemi Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü. Meler kısa bir süre VAR'la görüştü, penaltı kararı çıkmadı. Galatasaray'ın itirazı devam etti.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

Galatasaraylı futbolcular Halil Umut Meler'in etrafında çember oluşturdu ama netice değişmedi. Taraftarlar da bu karara tepki gösterdi.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

Spor medyasının ünlü isimleri Ersin Düzen, Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

G.Saraylı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Galatasaray Spor Haberler

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