Futbolun seyrini değiştirecek kural ilk kez uygulandı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı duyurmuştu. Buna göre artık bir kaleci, topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecekti.

Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecekti.

İLK KEZ UYGULANDI, KORNER KARARI VERİLDİ

Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez uygulandı. Futbola yeni getirilen 8 saniye kuralı, ilk kez bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı.

"TAM ANLAYAMADIM"

Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi. Maç sonrası Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" dedi.