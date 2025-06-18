Futbolun seyrini değiştirecek kural ilk kez uygulandı
IFAB'ın kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde köşe vuruşu ile cezalandırıldığı "8 saniye kuralı", ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Mamelodi file bekçisi Williams, maçta topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca mücadelenin hakemi Ulsan lehine korner atışı kararı verdi.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı duyurmuştu. Buna göre artık bir kaleci, topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecekti.
Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecekti.
İLK KEZ UYGULANDI, KORNER KARARI VERİLDİ
Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez uygulandı. Futbola yeni getirilen 8 saniye kuralı, ilk kez bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı.
"TAM ANLAYAMADIM"
Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi. Maç sonrası Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" dedi.