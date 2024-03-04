Hayranları kahrolacak! Ronaldo'nun futbolu bırakacağı tarihi sevgilisi verdi

Suudi-Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİR YA DA İKİ YIL İÇİNDE EMEKLİ OLACAK"

Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Georgina Rodriguez, sahne arkasında yaptığı bir sohbette, "Cristiano bir yıl içinde emekli olacak. Belki iki yıl, bilmiyorum" dedi. Rodriguez'in o sözleri çok konuşuldu.

48 MAÇTA 55 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Al Nassr forması giyen Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi ile toplamda 48 maça çıktı. Portekizli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 42 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.