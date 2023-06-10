Futbolseverler için büyük sürpriz oldu! Şampiyonlar Ligi finalini Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak

İstanbul'da Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. Mikrofon başında Ertem Şener, Gökhan Abdik ve Alp Özgen gibi isimleri bekleyenler için yayıncı kuruluşun tercihi sürpriz oldu. Maçı anlatacağını sosyal medya hesabından açıklayan Muratoğlu'na futbolseverler başarılı bir yayın diledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile Manchester City, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev mücadelede mikrofon başında ise spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu olacak.

"DÜNYA FUTBOLUNUN ZİRVESİNE İLK KEZ BU MAÇLA ÇIKACAĞIM"

Spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu dev finali anlatacağını sosyal medya hesabından, "Çok şükür ki yıllar içerisinde bir çok üst düzey maç anlatma şansım oldu ama dünya futbolunun zirvesine ilk kez bu maçla çıkacağım. Yarın Şampiyonlar Ligi finalinde TV 8 ekranlarında buluşmak üzere." ifadelerini kullanarak açıkladı.

FUTBOLSEVERLER ŞAŞIRDI

Mikrofonun başına Ertem Şener, Gökhan Abdik ve Alp Özgen isimlerinden birinin geçmesini bekleyenler yayıncı kuruluşu tercihine şaşırdı. Futbolseverler sosyal medyada başarılı spiker Muratoğlu'na başarılar diledi.

Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun paylaşımı: