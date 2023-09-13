Futbolcuları suçlayan Kuntz'un canlı yayındaki hareketine tepkiler çığ gibi: Türk milletine saygı göster

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya'ya 4-2 kaybettiğimiz maçın ardından futbolcuları ateşe attı. Yaptığı açıklamada, "Eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse, en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil." ifadelerini kullanan Alman hocanın, bu sözleri söylerken masaya vurması tepki çekti. Kuntz için "Türk milletine saygı göster" ve "Takımla iletişimi kopmuş" yorumları yapıldı.

A Milli Takım'ın Japonya'ya 4-2 kaybettiği maç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz, futbolcularını eleştirirken, "Cevap sahanın ortasında verilir, röportajlarda değil." ifadelerini kullandı. Alman hocanın bu sırada masaya vurması ise tepki çekti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Stefan Kuntz'un istifasını isteyen birçok insan, Alman hocanın masaya vurarak konuşmasıyla iyice çileden çıktı. Tepkilerin merkezine oturan Kuntz için "Takımla iletişimi kopmuş" ve "Türk milletine saygı göster" yorumları yapıldı.

"CANIMI BU ACITIR"

Kuntz yaptığı açıklamada, "Benim sorumluluk alanım kesinlikle oyuncular, ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Fakat oyuncularımın da A Milli forma için yüzde yüzlerini verecek seviyeye kendilerini getirmeleri gerekiyor. Ben milli oyuncuydum böylelikle Almanya'da oynadım, ben eğer bir Alman hoca olarak Türk Milli Takımı'nın başında kenarda bekliyorsam bu maçları kesinlikle kazanmak istediğim için oradayım. Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor sarf ediyoruz, analizler yapıyoruz. Çünkü tek hedefimiz, Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için de gururluyuz. Gerçekten en çok canımı acıtan konu, eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" ifadelerini kullandı.

Kuntz'a gelen tepkiler şöyle: