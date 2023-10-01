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Futbolcu ölümden döndü! Ajax'ın maçı bu kez sakatlık nedeniyle yarıda kaldı

Hollanda Ligi'nin 7. haftasında oynanan Waalwijk-Ajax maçı, 84. dakikada yaşanan bir sakatlık nedeniyle yarıda kaldı. Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, ikili mücadele sırasında sert bir çarpışma sonucunda yerde kaldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Maç 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, hakem maçın tatil edildiğini ilan etti. Hastaneye kaldırılan Vaessen'in ise bilincinin yerinde olduğu açıklandı.