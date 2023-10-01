Futbolcu ölümden döndü! Ajax'ın maçı bu kez sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
Hollanda Ligi'nin 7. haftasında oynanan Waalwijk-Ajax maçı, 84. dakikada yaşanan bir sakatlık nedeniyle yarıda kaldı. Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, ikili mücadele sırasında sert bir çarpışma sonucunda yerde kaldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Maç 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, hakem maçın tatil edildiğini ilan etti. Hastaneye kaldırılan Vaessen'in ise bilincinin yerinde olduğu açıklandı.
Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Waalwijk ile Ajax'ın kozlarını paylaştığı maçın 84. dakikasında yürekler ağza geldi. 28 yaşındaki Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, sert çarpışma sonrası yerde kaldı. Kaleci hastaneye kaldırılırken, mücadelenin hakemi maçı tatil etti.
KALECİ HASTANELİK OLDU
28 yaşındaki Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, sert çarpışma sonrası yerde kaldı. Kaleciye hemen ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.
MAÇ YARIDA KALDI
Mücadelede 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, hakemi maçın tatil edildiğini ilan etti. Hastaneye kaldırılan Etienne Vaessen'in ilk gelen bilgilere göre bilinci yerinde olduğu açıklandı.
İşte Etienne Vaessen'in hastanelik olduğu an;