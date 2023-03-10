Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk ayağı, TSİ 23.00'te başlayan dört karşılaşmayla tamamlandı. Fenerbahçe, 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela'nın golleriyle Sevilla deplasmandan 2-0 mağlup ayrıldı. Öne çıkan diğer maçta Manchester United, konuk ettiği Real Betis'i 4-1'le geçerek tur için avantaj sağladı. İngiltere temsilcisinin gollerini 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 84. dakikada Wout Weghorst, İspanya ekibinin golünü ise 32. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 16 Mart'ta oynanacak. Alınan sonuçlar şöyle: Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-0 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya): 4-1 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 1-1 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe: 2-0 Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Sevilla FC Fenerbahçe İspanya Spor Haberler

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