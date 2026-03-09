Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.

Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Göztepe: 2-1

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2

ikas Eyüpspor-Kocaelispor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY25194259184161
2.FENERBAHÇE25169057253257
3.TRABZONSPOR25166351292254
4.BEŞİKTAŞ25137545301546
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ25126744271742
6.GÖZTEPE25119528181042
7.KOCAELİSPOR2596102225-333
8.SAMSUNSPOR2571172730-332
9.ÇAYKUR RİZESPOR257993235-330
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ257993141-1030
11.CORENDON ALANYASPOR2551282630-427
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2567122834-625
13.TÜMOSAN KONYASPOR2559112838-1024
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2566132439-1524
15.İKAS EYÜPSPOR2557131936-1722
16.KASIMPAŞA2549122136-1521
17.ZECORNER KAYSERİSPOR25311111946-2720
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2535172246-2414

Gelecek haftanın programı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının maç programı şöyle:
13 Mart Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu